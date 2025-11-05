Ухаживала, следила и любила: жена Юрия Николаева помогала ему жить и справляться со страшным диагнозом

Телеведущий Юрий Николаев ушел из жизни в 76 лет. На протяжении долгого времени он боролся с раком кишечника. Рядом со звездой «Утренней почты» была его супруга Элеонора Николаева, которая помогала ему жить и справляться со страшным недугом, пишет Kp.ru.

Именно жена телеведущего настояла, чтобы 20 лет назад тот прошел обследование. Когда стало известно о заболевании, Николаеву стало страшно. Но тогда его поддержали близкие люди и, в том числе, Элеонора.

С того момента жена телеведущего выхаживала его и демонстрировала ему свою любовь. Все это помогло Юрию Александровичу понять, что врачи могут спасти его, и он начал бороться с раком.

О смерти телеведущего первым рассказал артист балета Николай Цискаридзе. Он написал об этом вчера вечером, 4 ноября. Перед этим в СМИ появились сообщения о госпитализации Юрия Александровича.