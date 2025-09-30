Прожил больше века: создатель «Динамо» и пионер этноджаза в Сербии Воислав Симич ушел из жизни

Сербский артист Воислав Симич, более известный как Бубиша, ушел из жизни. Что стало причиной смерти пионера этноджаза в республике, пока не известно. О кончине музыканта и композитора пишет Российская газета со ссылкой на источник.

Симич родился в 1924 году в Белграде и прожил больше века. Воислав занимал должность руководителя оркестра Белградского ТВ. На его счету множество джазовых композиций, музыки для кино, хоровой музыки и детской.

Симич активно гастролировал со своим оркестром с первой половины 1950-х. Музыкальный коллектив собрал обширную коллекцию наград фестивалей и международных конкурсов.

Помимо этого, Воислав опубликовал три книги и создал первый сербский биг-бэнд «Динамо». Композитор писал музыку и для кино. Он дебютировал как автор в комедии «Подозрительная личность». Также артист принимал непосредственное участие в схемках, но уже других проектов.

Ранее сообщалось о смерти заведующей музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяны Агаевой. Ей было 78 лет.