Провел два месяца в больнице: умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

На 96-м году жизни умер бывший президент Румынии Ион Илиеску. Об этом сообщает правительство страны на своем сайте.

Как пояснили в правительстве Румынии, Ион Илиеску умер 4 августа в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску.

«Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким», — говорится в сообщении.

В июне у Илиеску выявили рак легких. Последние два месяца политик провел в больнице под наблюдением врачей. Медики пояснили, что пытались на протяжении 57 дней обеспечивали экс-главе государства необходимый уход и лечение.

Ион Илиеску был президентом Румынии в 1990—1996 и 2000−2004 годах. В период его правления, по словам премьер-министра Илие Боложана, были приняты важные решения, оказавшие значительное влияние на развитие страны.

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