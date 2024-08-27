84-летняя «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн показала себя до пластики лица

84-летняя светская львица Джослин Вильденштейн, которую называют «женщиной-кошкой», поделилась в Сети архивным фото. На снимке она была совсем не похожа на себя, что в лишний раз убедило фанатов, что она все-таки делала пластические операции.

Сама Джослин отрицает то, что ложилась под нож хирурга. По ее словам, ее лицо изменилось по естественным причинам из-за возраста. Однако верят ей немногие. Дело в том, что снимки молодой женщины доказывают, что раньше она выглядела совсем иначе. И дело совсем не в годах Вильденштейн.

Архивным кадром светская львица поделилась в честь дня рождения дочери Дианы. В комментариях пользователи отметили, что Джослин была красавицей, но пластика изуродовала ее лицо. Отметим, что женщина называет все снимки в Сети «до» и «после» фотошопом.