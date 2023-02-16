Прошептал и отошел: поведение Сергея Шакурова у гроба режиссера привлекло внимание

Актер Сергей Шакуров «отличился» на похоронах режиссера Вадима Абдрашитова. Он задержался у гроба умершего друга.

Шакуров склонился над Абдрашитовым, что-то прошептал и отошел. Актер вытирал лицо рукавом, пишет StarHit.

Абдрашитов умер 12 февраля. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала онкология, с которой режиссер боролся последние годы.

На прощании с ним присутствовали многие деятели культуры: режиссер Карен Шахназаров, писатель Алла Гербер и другие. Всего было более 200 человек.

Среди знаменитостей была замечена 80-летняя Вера Алентова. Внешность актрисы изменилась не в лучшую сторону, ее лицо практически не шевелится. Поклонники стали думать, сделала ли она новую пластическую операцию или виновато прошлое хирургическое вмешательство.