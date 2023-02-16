Прошептал и отошел: поведение Сергея Шакурова у гроба режиссера привлекло внимание
Сергей Шакуров задержался у гроба режиссера и что-то прошептал умершему другу.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Актер Сергей Шакуров «отличился» на похоронах режиссера Вадима Абдрашитова. Он задержался у гроба умершего друга.
Шакуров склонился над Абдрашитовым, что-то прошептал и отошел. Актер вытирал лицо рукавом, пишет StarHit.
Абдрашитов умер 12 февраля. Ему было 78 лет. Причиной смерти стала онкология, с которой режиссер боролся последние годы.
На прощании с ним присутствовали многие деятели культуры: режиссер Карен Шахназаров, писатель Алла Гербер и другие. Всего было более 200 человек.
Среди знаменитостей была замечена 80-летняя Вера Алентова. Внешность актрисы изменилась не в лучшую сторону, ее лицо практически не шевелится. Поклонники стали думать, сделала ли она новую пластическую операцию или виновато прошлое хирургическое вмешательство.