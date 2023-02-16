Лицо не шевелится: 80-летняя Вера Алентова испугала поклонников последствиями пластики

В Доме кино в Москве прошло прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Траурное мероприятие посетили близкие и коллеги мэтра, включая Веру Алентову, которая совсем скоро отметит 81 день рождения. Актриса несколько лет назад сделала пластическую операцию, с последствиями которой разбирается до сих пор, и ее внешность становится только хуже.

На кадрах, появившихся в Сети, Алентова предстала неузнаваемой. Поклонники с ужасом отметили, что кожа ее лица настолько натянута, что мышцы уже не могут шевелиться. При этом в целом она была бледной и неестественно исхудавшей. В зрительском зале артистка сидела рядом с Юлией Меньшовой, и мимика ее лица не менялась от фотографии к фотографии.

Пользователи теперь гадают – сделала ли Вера Алентова еще одну неудачную пластику или же виновато прошлое хирургическое вмешательство. В любом случае, актриса явно изменилась не в лучшую сторону, что сильно расстроило ее поклонников.

Ранее в Сети обсуждали неудачный образ Надежды Бабкиной. Певица поразила отекшим лицом и странным париком на голове.