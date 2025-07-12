Прошел от Москвы до Берлина: скончался последний в Молдавии ветеран Великой Отечественной войны

Последний в Молдавии участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Филандин ушел из жизни. Ему было 103 года.

Информация о смерти ветерана появилась в Telegram-канале Солдат Победы. В публикации говорится, что он последний в Молдавии, кто начал свой боевой путь в 1941-м году.

«Он последний, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты, прошел от Москвы до Берлина», — написал автор канала.

Филандин — кавалер двух орденов Красной Звезды и участник штурма Берлина. Он служил на фронте старшим лейтенантом. О дате и месте прощания с ветераном пообещали известить позже.

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