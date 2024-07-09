Деревянный крест, сорняки и отсутствие цветов: как выглядит могила Виктора Проскурина спустя 4 года после похорон

Могила актера Виктора Проскурина находится в плохом состоянии. Со дня похорон прошло четыре года, но родственники не установили памятник и не облагородили территорию. Об этом сообщает блогер Андрей Флор на личном YouTube-канале.

На Троекуровское кладбище в Москве Андрей пришел, чтобы почтить память звезды. Он принес букет желтых роз, и это оказались единственные цветы на могиле. Несмотря на то, что у Проскурина есть близкие, по всей видимости, никто за захоронением не ухаживает, и оно выглядит заброшенным. Там нет памятника, стоит скромный деревянный крест и фотография актера. Не убраны даже сорняки.

«Могила, мягко говоря, неухоженная. Хотя у артиста было пять браков и дочь, которая унаследовала его имущество», - заявил блогер.

Напомним, что Виктор Проскурин скончался в 2020 году из-за тяжелой болезни легких. Его последней женой была Ирина Хонда, и она до сих пор жалеет, что не находилась с ним рядом, когда он умирал.

Ранее вдова Виктора Проскурина рассказала о последних минутах его жизни.