Прощание с режиссером Юрием Ереминым обернулось скандалом

Прощание с режиссером Ереминым проигнорировали худрук Марчелли и многие коллеги. Об этом сообщает Kp.ru.

4 августа в Театре им. Моссовета простились с режиссером Юрием Ереминым. Он отдал театру 25 лет своей жизни. На церемонии собрались многие артисты труппы: Ольга Кабо, Евгения Крюкова, Ольга Остроумова.

Знаменитости подходили к микрофону и рассказывали о том, что режиссер подарил отличную школу мастерства и роли. А вот худрука театра Евгения Марчелли на прощании не заметили. Не прислал он и телеграммы со словами соболезнования.

Некоторые посчитали, что Марчелли проигнорировал прощание из-за скандала, который случился между ним и Ереминым несколько лет назад. Тогда режиссер раскритиковал руководство театра, а многие из тех актеров, кто присутствовал на прощании, пытались тогда вырвать у него микрофон во время речи.

По словам Александра Домогарова, он знает, что после прощания на церемонию отпевания режиссера приехали лишь единицы.

«После „официоза“ в театре, на отпевание в храм приехало из театра только несколько человек, и никого из „говорящих речи“. Худрука не было нигде! А Худрук это должность! И этот человек был обязан либо присутствовать, либо направить телеграмму», — заявил он.

Актриса Татьяна Храмова, которая приехала и в церковь и на похороны рассказала, что коллеги режиссера могли проигнорировать церемонию из-за страха перед худруком.

«А может быть, мои бывшие коллеги-артисты побоялись реакции Марчелли, поэтому не приехали на кладбище. Все помнят эпизод, когда Юрий Иванович сказал Марчелли правду в глаза», — заявила она.

