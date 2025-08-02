«Медленно умираю»: режиссер Театра имени Моссовета Юрий Ерёмин предчувствовал свой уход

Режиссер Театра имени Моссовета Юрий Ерёмин предчувствовал свою смерть. В беседе с aif.ru друг и коллега артиста Александр Мурити рассказал о его пророческих словах незадолго до кончины.

В последние годы Юрий Ерёмин тяжело болел, но не распространялся о своем состоянии. Однако в последнем разговоре с другом в начале июля режиссер намекнул, что чувствует приближение конца. Тогда попавший в больницу народный артист России признался: он «медленно умирает».

«Буквально за неделю, наверное, до того, как его положили в больницу, он мне позвонил и минут сорок мы с ним разговаривали. Это был очень милый, долгий, теплый разговор. В течение этого разговора, как и раньше, когда мы созванивались, и он с улыбкой, очень нежно сказал такую фразу: „Медленно умираю, Саша. Медленно, счастливо умираю“», — поделился Александр Мурити.

Главный режиссер Новгородского драматического театра имени Ф.М. Достоевского подтвердил: режиссер действительно чувствовал себя счастливым перед смертью.

«Он счастливо умирал, потому что все мечты сбылись, все, что хотел он сказать в искусстве, все сказал. Он воспитал прекрасных учеников, сделал мега-звезд из многих актеров», — заключил друг Юрия Ерёмина.

В последние годы артист боролся с тяжелой болезнью и практически не выходил на улицу. 7 июля Юрий Ерёмин был госпитализирован из-за ухудшения состояния, он пошел на поправку, но скончался 1 августа в возрасте 81 года. О смерти режиссера сообщили в Театре имени Моссовета, где он прослужил 25 лет.

Ранее на похоронах Юрия Мороза раскрыли последнее желание режиссера перед смертью.