Прощание с певцом Ярославом Евдокимовым пройдет в Минске. Об этом сообщила в беседе с ТАСС вдова музыканта Ирина Крапивницкая.

Прощание с автором песни «Фантазер» Ярославом Евдокимовым состоится в Минске. Точная дата и место церемонии еще не определены.

Напомним, певец скончался 22 августа на 79-м году жизни. Вдова артиста рассказала, что он последние годы жизни боролся с раком легкого. По словам Крапивницкой, Евдокимов проходил лечение в Италии.

Евдокимов также работал над новой песней, которую так и не успел выпустить. Последние годы жизни певец не давал концерты из-за состояния здоровья. В основном Евдокимов выступал на территории Беларуси.

