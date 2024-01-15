Прощание с худруком Малого театра Соломиным обернулось скандалом

На прощании с Юрием Соломиным вспыхнул уже второй скандал. Крики спровоцировала пожилая фанатка покойного артиста. Об этом сообщило издание mk.ru.

По информации источника, 15 января в Малом театре состоялась траурная церемония, на которой родные, друзья, коллеги и поклонники провожали в последний путь худрука культурного заведения. Однако вместо скорби в небольшом зале звучали крики. Дело в том, что одна из пришедших фанаток решила поскандалить и нарушить атмосферу.

Корреспондент сообщил, что за короткое время пенсионерка устроила две разборки. Она решила не двигаться вместе с остальными поклонниками артиста, а приблизиться к месту, предназначенному для прессы. При этом вела себя неподобающе. Ее несколько раз просили говорить тише, но это было проигнорировано. Еще громче женщина стала, когда ее попытались вывести из зала.

Напомним, что Юрий Соломин скончался 11 января 2024 года в возрасте 88 лет. Долгое время он провел в больнице в тяжелом состоянии, но к Новому году стал идти на поправку. В первых числах января его выписали из клиники, а через пару дней он умер во сне.

Ранее стало известно, что актер Сергей Гармаш приехал на прощание с Юрием Соломиным.