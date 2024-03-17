Отголоски молодости: Юрий Антонов назвал неожиданную причину смерти Александра Ширвиндта

Певец и композитор Юрий Антонов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста России Александра Ширвиндта. В беседе с mk.ru музыкант высказал свою версию смерти актера.

По словам Юрия Антонова, он был лично знаком с Александром Ширвиндтом, и у них были хорошие отношения.

«Я очень соболезную его близким и родственникам. Я Ширвиндта лично знал. Он — замечательный человек, у нас были прекрасные отношения. Мы всегда тепло с ним общались. Ширвиндт из тех людей, кто любил подначить немножко. Он всегда был с юмором. К сожалению, случилось то, что случилось», — поделился артист.

Юрий Антонов знает, что в последние годы у Александра Ширвиндта были серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад актер перенес операцию на сердце. Кроме того, он переболел коронавирусом. Однако артист не любил рассказывать о состоянии своего здоровья, отвечая кратко: «Старость — не радость».

Исполнитель хита «Мечта сбывается» считает, что проблемы со здоровьем у Александра Ширвиндта начались не просто так, а тому были предпосылки.

«Это все — отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется. Сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости», — высказался Юрий Антонов.

Музыкант назвал уход Александра Ширвиндта невосполнимой потерей для российской театральной сцены.

«Мне очень жаль Ширвиндта, очень жаль. Наша театральная сцена потеряла великого человека», — заключил Юрий Антонов.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось о том, что прощание с Александром Ширвиндтом пройдет 18 марта в Московском академическом театре сатиры, художественным руководителем которого являлся артист.