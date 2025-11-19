На 99-м году жизни умер ветеран ВОВ Николай Селютин. О смерти сообщил глава муниципалитета Ставрополья Эдуард Колтунов в соцсети.

Ветеран родился в 1926 году в селе Красногвардейском. В 1943 году его призвали в военкомат, и спустя некоторое время он отправился на Дальневосточный фронт. Умерший служил во второй стрелковой роте, где готовили разведчиков.

В мае 1944 году Селютин принял присягу, затем его отправили в училище для сержантов. В марте 1945 года ветеран отправился в свою часть в должности помощника командира взвода. Он участвовал в войне с Японией, за что был награжден медалью «За победу над Японией».

Церемония прощания состоится 19 ноября в Новоалександровске.

