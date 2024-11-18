«Прощание и отпевание будут»: концертный директор Левкина раскрыл, где похоронят экс-солиста «На-На»

Церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным и его похороны пройдут завтра, 19 ноября. Об этом сообщил концертный директор артиста Александр Зыкин в беседе с журналистами ТАСС.

По словам источника, после прощания с Левкиным его тело привезут для захоронения на Троекуровское кладбище в Москве. Что касается времени проведения траурных мероприятий, то о нем станет известно чуть позже.

«Дата — завтра, на Троекуровском кладбище. Прощание и отпевание будут. По времени станет известно позже», — сказал Зыкин.

Бывший солист группы «На-На» ушел из жизни в возрасте 57 лет. У артиста была тяжелая форма лейкоза.

Ранее экс-солист «На-На» Валерий Юрин рассказал, что Владимир Левкин расстраивался из-за конфликтов с продюсером группы Бари Алибасовым. По словам певца, у них были непростые отношения.