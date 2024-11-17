«Давил его до последнего»: Юрин рассказал, как Алибасов изводил Левкина

Новость о смерти 57-летнего Владимира Левкина шокировала его коллег и фанатов. В Сети начали вспоминать о творческом пути певца, непростых отношениях с Бари Алибасовым. Экс-солист «На-На» Валерий Юрин рассказал, что артист расстраивался из-за конфликтов с продюсером.

Юрин расстроился из-за смерти коллеги. Он вспомнил, как вместе с Левкиным выступал на корабле — на концерт пришло 400 человек. Артист рассказал, что Владимир чувствовал себя хорошо и прыгал на сцене, «как 20-летний кабан».

«Вовка переживал из-за скандалов с Алибасовым сильно. Бари „давил“ его до последнего. Я Барику не раз говорил: „Ты что к нему привязался? Давишь его, как вампирюга! Он на тебя всю жизнь отпахал, а ты все никак не успокоишься!“. Алибасов в ответ: „Да пошел он“», — цитирует слова Юрина mk.ru.

Певец утверждает, что Владимир очень переживал из-за непростых отношений с Бари и воспринимал все близко к сердцу. Друзья пытались его поддержать и не обращать внимания на Алибасова, но Левкин не мог так просто абстрагироваться от конфликта.

Как пояснил Юрин, артист умер из-за слабого иммунитета и психического состояния.

О смерти знаменитости стало известно 17 ноября. По предварительным данным, артист скончался из-за рецидива рака, который у него выявили еще в 2003 году.