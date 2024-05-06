Была найдена мертвой после репетиции нового спектакля: скончалась 59-летняя актриса театра и кино Постлерова

Актриса театра, кино и сериалов Симона Постлерова ушла из жизни в возрасте 59 лет. Труп знаменитости обнаружили в ее пражской квартире, передает «Российская газета» со ссылкой на чешские СМИ.

Чехословацкая и чешская актриса театра, кино и сериалов ушла из жизни накануне, 5 мая. Она приехала после репетиции в свою квартиру и спустя какое-то время скончалась. Ее труп нашли на следующий день.

По данным журналистов, артистка могла погибнуть в результате несчастного случая. Правоохранители тоже указывают на эту версию, говоря, что смерить Постлеровой не носит криминальный характер.

Симона снялась в десятках различных проектов. Также она была актрисой одного из ведущих театров чешской столицы.

Ранее сообщалось, что британский актер Бернард Хилл, известный по роли капитана в фильме «Титаник», умер. Знаменитости было 79 лет.