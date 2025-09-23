Пропавшие без вести колумбийские музыканты найдены мертвыми в Мексике

Тела двух колумбийских музыкантов, которые в течение недели числились пропавшими без вести, были найдены в Мексике. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Артисты Байрон Санчес и Хорхе Эррера, известные как B-King и Regio Clown, находились на гастролях в стране. 16 сентября они пропали без вести. Последний раз их видели в элитном районе Поланко в столице.

Прокуратура штата Мехико сообщила о начале расследования, были собраны показания свидетелей и все необходимые видеоматериалы.

«Судебно-медицинская служба Генеральной прокуратуры штата Мехико сравнили профили пропавших без вести и нашли совпадения с двумя умершими, тела которых были обнаружены 17 сентября в муниципалитете Кокотитлан. В связи с этими фактами проводится расследование убийства», — говорится в заявлении прокуратуры.

Сообщается, что семья Санчеса уже опознала тело музыканта. Издание отправило запрос в прокуратуру штата, однако ответ пока не получен.

Артистам было 31 и 35 лет соответственно.

