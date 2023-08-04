Проигнорировала тревожные сигналы: мужа певицы Натали можно было спасти

Муж певицы Натали Александр Рудин боролся с последствиями коронавируса и страдал от постковидной депрессии. Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие особенности поведения и симптомы могли указывать на это.

Причины постковидного синдрома разные: сосудистые нарушения в мозге, нехватка его питания. Однако все патологии нервной системы можно компенсировать, уверяет терапевт.

«Нужно лишь вовремя обратиться к неврологу, терапевту», - говорит медик.

Лапа перечислила признаки, по которым можно выявить проблему.

«Человек замыкается в себе, не хочет разговаривать, ему кажется, что у него ничего не получается. Он просто сидит и не знает, что ему делать», - сказала медик изданию BLITZ+.

Напомним, 49-летнего Руднева нашли на козырьке подъезда. За две недели до его смерти скончался отец. Оба похоронены на одном кладбище. Певица Натали отмечала, будто муж предчувствовал свой уход. Она призналась, что «не умеет жить без него» и будет учиться этому.