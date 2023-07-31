«Не умею жить без него»: безутешная певица Натали обратилась к умершему мужу после похорон

Певица Натали вышла на связь с поклонниками в личном блоге после похорон мужа. Артистка опубликовала пост, в котором обратилась к умершему супругу и призналась, что он уже долгое время предчувствовал, что уйдет из жизни.

По словам 49-летней вокалистки, Александр Рудин на протяжении двух лет боролся с последствиями коронавирусной инфекции, но все было безрезультатно. Натали всегда была на стороне мужа, оказывала ему необходимую поддержку. Однако, несмотря на все усилия, музыкальный продюсер знал, что все равно умрет.

«Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него, но он был рядом…», - поделилась артистка на странице в социальной сети.

Также Натали рассказала о своем состоянии сейчас. Она призналась, что ей действительно тяжело переживать потерю мужа, ведь она была с ним большую часть жизни. Но при этом она понимает, что нужно двигаться дальше. Тем более, что именно этого хотел Александр.

«Вся моя жизнь — это песня для него и про него… Не умею жить без него пока… Буду учиться», - написала Натали.

Напомним, что тело Александра Рудина было обнаружено на козырьке подъезда. Похороны прошли в городе Дзержинск. За две недели до кончины продюсера умер его отец. Теперь они покоятся на одном кладбище.

Ранее брат певицы Натали озвучил последнюю волю Александра Рудина.