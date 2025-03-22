Продюсер Иванова рассказала, что Мария Голубкина изолировала мать от друзей

Актриса Лариса Голубкина только однажды стала матерью, родив дочь Марию, с которой у нее всегда были непростые отношения. Близкая подруга покойной звезды, продюсер Наталья Иванова рассказала, что в последнее время наследница вдовы Миронова не разрешала родительнице общаться с друзьями.

Продюсер дружила с Ларисой Голубкиной более 20 лет. Но в последнее время артистка не отвечала на звонки и не выходила на связь. Иванова узнала, что такое решение приняла дочь звезды — она оградила мать от близких друзей, приказав сиделкам не брать телефон.

Однако, по словам Ивановой, вдова Андрея Миронова никогда не отзывалась плохо от дочери. Лишь иногда она говорила, что с детьми порой бывают проблемы, но острые углы Голубкина всегда старалась обходить стороной.

«Окончательно ее сломил последний год, как она слегла. А в личном плане… Да нет, все было как всегда: отношения с Машей всегда были сложными. Но ещё раз говорю, Лариса Ивановна абсолютно бесконфликтный человек», — приводит слова продюсера mk.ru.

Она пояснила, что Мария Голубкина решила перевести мать в хоспис в середине января, где та в итоге и скончалась.

Напомним, прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), в котором та служила с 1964 года после окончания ГИТИСа.