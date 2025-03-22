Названы дата и место прощания со звездой «Гусарской баллады» Ларисой Голубкиной

22 марта ушла из жизни звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина. В беседе с РИА Новости депутат Мосгордумы Милена Авимская рассказала, где и когда пройдет церемония прощания с актрисой.

По словам политического деятеля, прощание с народной артисткой РСФСР пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), в котором та служила с 1964 года после окончания ГИТИСа.

9 марта этого года Лариса Голубкина отметила 85-летие. Судьба артистки была непростой: в 1987 году она пережила смерть мужа Андрея Миронова и после больше не вступала в брак. Также у звезды «Гусарской баллады» были серьезные проблемы со здоровьем. В 2014 году актрисе диагностировали болезнь Вальденстрёма (вялотекущее заболевание опухолевой природы, протекающее с поражением костного мозга). До последних дней знаменитость боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата. Незадолго до смерти она жаловалась на слабость, страдала от сильных болей и почти не вставала с постели.

Напомним, Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Об этом в личном блоге сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Ранее мы писали о том, что актер Борис Щербаков назвал смерть Ларисы Голубкиной огромной потерей для российского кино и театрального искусства.