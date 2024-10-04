Владимир Путин прислал похоронный венок на церемонию прощания с Вячеславом Добрыниным

В Москве проходят похороны композитора Вячеслава Добрынина. Народного артиста РФ любили не только коллеги и фанаты, но и ценило руководство страны. Подтверждением этому стал венок от президента России Владимира Путина.

Глава государства отправил от себя неизменный атрибут похоронного обряда, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Сам российский лидер на церемонии прощания с Добрыниным замечен не был.

Кроме того, журналисты заметили венок от певца Николая Расторгуева. На траурном мероприятии, по их сведениям, присутствуют Игорь Матвиенко, Аркадий Укупник и Юрий Антонов.

Похоронят известного российского композитора на Троекуровском кладбище. Рядом с ним будет находиться могила модельера Валентина Юдашкина. Добрынин ушел из жизни в 78 лет после осложнений из-за инсульта.