Пришлось оставить сцену: известна причина смерти народной артистки РФ Нины Гуляевой
© Starface.ru
Народная артистка РФ Нина Гуляева, вдова знаменитого актера Вячеслава Невинного, скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Московском художественном театре им. А. П. Чехова, которому актриса посвятила почти 70 лет своей жизни.
Как уточнила в беседе с aif.ru специалист по связям с общественностью МХТ Анастасия Казьмина, здоровье Гуляевой серьезно пошатнулось в последние годы.
«Нина Ивановна долго болела», — пояснила Казьмина.
Из-за тяжелого состояния актриса была вынуждена оставить сцену. По словам представителя театра, после пандемии Гуляева практически прекратила выходить на сцену, ее последние спектакли были в 2022 году.
Нина Гуляева была одной из старейших и самых преданных актрис МХТ им. Чехова. За свою карьеру она снялась в 42 фильмах, а также известна работами в озвучке. Именно ее голосом говорят героини Анастасии Вертинской в советских кинолентах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Кроме того, Гуляева подарила свой голос персонажам мультфильмов.
Ранее мы писали о том, что названа причина смерти звезды фильма «Три плюс два» Геннадия Нилова.