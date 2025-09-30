Страдал от тяжелой болезни: названа причина смерти звезды фильма «Три плюс два» Геннадия Нилова

Звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов скончался в результате тяжелой болезни. Об этом aif.ru сообщил сын актера Алексей Нилов.

«У него было двустороннее воспаление легких», - заявил сын Геннадия Нилова, отвечая на вопрос о причине смерти отца.

Комментируя новость о кончине артиста, Наталья Фатеева, которая снималась вместе с ним в «Три плюс два», рассказала, что у Геннадия Нилова случился инсульт.

«У него случился инсульт. До этого он чувствовал себя очень хорошо и не собирался идти ко врачу. Все-таки сосуды — создания непредсказуемые, от них можно ожидать чего угодно, видимо, где-то прорвало. Завтра у него день рождения и завтра его будут хоронить», — поделилась актриса.

Напомним, Геннадий Нилов ушел из жизни 29 сентября в возрасте 88 лет. По трагическому стечению обстоятельств артиста не стало всего за два дня до его дня рождения. За свою карьеру снялся в более чем 60 картинах, среди которых «Поднятая целина», «Человек с будущим», «Три плюс два», «Снегурочка», «Звезда пленительного счастья» и другие.

Церемония прощания с актером состоится 1 октября в Приозерске Ленинградской области, где он жил в последние годы.

Ранее мы писали о том, что умерла Ольга Бачурихина, снявшаяся в фильме с Николаем Караченцовым «Наш пострел везде поспел». Актриса скончалась в 55 лет, за день до своего дня рождения.