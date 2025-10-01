Пришли сын и актриса Анастасия Мельникова: Геннадия Нилова похоронили в Приозерске в день рождения

Звезду фильма «Три плюс два» Геннадия Нилова похоронили в Приозерске Ленинградской области в день его рождения. 1 октября артисту исполнилось бы 89 лет. На прощании были его сын Алексей Нилов и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, актриса Анастасия Мельникова.

О похоронах сообщает ТАСС.

«Геннадия Петровича сегодня похоронили на Приозерском кладбище», - рассказали агентству в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России.

Прощание было организовано в центральном зале городской ритуальной службы Петербурга. С Ниловым прощались сын-актер Алексей и депутат Мельникова – они вместе играли в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Напомним, Нилов ушел из жизни 29 сентября – за два дня до дня рождения. Ему было 88 лет. Причиной смерти называли острую сердечную недостаточность.

Нилов более 30 лет прослужил на «Ленфильме». За карьеру сыграл в более чем 60 проектах. Известен по роли Степана Сундукова в комедии «Три плюс два».

Ранее актриса Наталья Фатеева раскрыла подробности смерти партнера по фильму. Она узнала, что у Нилова случился инсульт.