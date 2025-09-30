«Случился инсульт. Видимо, где-то прорвало»: Наталья Фатеева раскрыла подробности смерти Геннадия Нилова

Наталья Фатеева раскрыла подробности смерти партнера по фильму «Три плюс два» Геннадия Нилова. В разговоре с The Voice актриса рассказала, что у артиста случился инсульт.

По словам Натальи Фатеевой, они с коллегой уже давно не общались – «так сложилась жизнь». Актриса признается: о смерти Геннадия Нилова она узнала случайно, но ей удалось связаться с его родными и узнать причину случившегося. Как оказалось, у артиста, который не жаловался на здоровье, внезапно случился инсульт.

«Я совершенно случайно сегодня позвонила в Гильдию актеров кино России и узнала, что Гена ушел из жизни. Мне удалось поговорить с его невесткой и его сыном Алексеем. У него случился инсульт. До этого он чувствовал себя очень хорошо и не собирался идти ко врачу. Все-таки сосуды — создания непредсказуемые, от них можно ожидать чего угодно, видимо, где-то прорвало. Завтра у него день рождения и завтра его будут хоронить», — поделилась Наталья Фатеева.

Народная артистка РСФСР призналась, что во время съемок они с Геннадием Ниловым подружились. Наталья Фатеева отозвалась о покойном коллеге с теплом и восхищением: «Он был удивительным, спокойным, красивым человеком. Он был таким, как его герой в фильме». Несмотря на долгие годы отсутствия связи, актеры смогли возобновить общение незадолго до трагедии.

«Он был человеком, от которого шло удивительное благородство, доброта и внимание. Воспоминания остались на всю жизнь», — заявила артистка.

Напомним, Геннадий Нилов ушел из жизни 29 сентября в возрасте 88 лет. По трагическому стечению обстоятельств актера не стало всего за два дня до его дня рождения. За свою карьеру снялся в более чем 60 картинах, среди которых «Поднятая целина», «Человек с будущим», «Три плюс два», «Снегурочка», «Звезда пленительного счастья» и другие.

Ранее сообщалось о том, что стала известна дата прощания со звездой «Три плюс два» Геннадием Ниловым.