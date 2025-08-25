Пришел вставлять зуб и узнал, что болен раком: 65-летний актер Мердад Фалахаджер ушел из жизни

Иранский актер театра и кино с обширной фильмографией Мердад Фалахаджер ушел из жизни. Ему было 65 лет. Причиной смерти знаменитости стало онкологическое заболевание, передает Asrian.

Мердад родился в 1959 году. Еще будучи школьником, он впервые вышел на сцену. После окончания вуза он получил степень бакалавра актерского мастерства.

Фалахаджер начал профессиональную карьеру в 1990-х. Он снялся в 80 проектах, среди которых «Стеклянное агентство», «Под кожей города», «Иранские просторы», «Ритуальное убийство любовников». Позже он дебютировал как постановщик.

Актер умер 24 августа. Он страдал от онкологического заболевания, о котором узнал случайно — когда пришел в стоматологию, чтобы имплантировать зуб.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлера. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет.