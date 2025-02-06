Пришел весь город: в Черняховске простились с 7-летним мальчиком, зверски убитым отчимом

В Черняховске Калининградской области прошло прощание с семилетним мальчиком, жестоко убитым отчимом. Траурную церемонию посетили практически все жители города.

Жители Черняховска не смогли остаться в стороне и пришли на похороны ребенка. Церковь Архангела Михаила была полностью заполнена людьми, внутри не осталось свободных мест, пишет Telegram-канал Readovka.

В связи с похоронами ребенка администрация города объявила 6 февраля всеобщий траур. Горожане также организовали стихийный мемориал, к которому несут цветы и мягкие игрушки.

Напомним, мальчика избил до смерти отчим на глазах у молодой жены за то, что тот отказался делать зарядку. Мать ребенка не стала звонить в скорую помощь, испугавшись реакции мужа. Всю ночь первоклассник мучился, а на утро его сердце остановилось. Отчим вывез тело и бросил в канаве. Позже мужчина дал признательные показания.

Мать погибшего ребенка ранее рассказывала, что молчала о смерти сына из-за страха перед супругом. Он угрожал женщине и ее 12-летней дочери расправой.