Принимала наркотики в хижине: появились подробности внезапной смерти 24-летней актрисы Найвайд

В смерти 24-летней актрисы Софи Найвайд появились новые обстоятельства. Родные девушки сообщали, что она отказывалась принимать лекарства, но полиция штата Вермонт допускает и версию убийства.

Правоохранители, расследующие внезапную кончину девушки, нашли ее тело на берегу реки рано утром. Бездыханная Софи лежала рядом с самодельной постройкой из поваленных деревьев неподалеку от средней школы в Беннингтоне, пишет TMZ.

По словам следователей, девушка не жила в этой хижине, но уже не в первый раз приходила с ней. Рядом с мертвой актрисой был мужчина, который сейчас сотрудничает с полицией.

Мама девушки Шелли Гибсон рассказала, что та употребляла наркотики. Точные результаты вскрытия будут известны через 6-8 недель. Пока женщина не может сказать что-либо конкретное.

Лейтенант полицейского управления Беннингтона Камилло Гранде также добавил, что Софи уже попадала в поле зрения правоохранителей из-за употребления запрещенных веществ. Найвайд перестала отвечать на телефонные звонки, и правоохранители начали ее искать. Однако девушку обнаружили уже без признаков жизни.

Напомним, Софи Найвайд было 24 года. Родные девушки отметили, что она умерла из-за самолечения.