«Приходили случайные люди»: названа возможная причина смерти звезды «Адъютант его превосходительства»

Спустя 10 дней поисков найдено тело 68-летнего актера Александра Милокостого. Друзья звезды фильма «Адъютант его превосходительства» пояснили, что он мог умереть из-за злоупотребления алкоголем.

Один из знакомых покойного пояснил, что в последнее время советский артист вел не слишком здоровый образ жизни. В его квартире постоянно находились случайные люди.

«К нему периодически приходили случайные люди. Сами знаете, почему», — пояснил он mk.ru.

В последнее время артист жил преимущественно один. Одно время его контролировал брат, но родственник перенес тяжелый инсульт, и их общение прекратилось.

Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года. Ещё учась в средней школе, снялся в художественном фильме «Адъютант его превосходительства», получив большую популярность. После окончания Щукинского училища начал работать в Московском областном драматическом театре.

Напомним, артиста нашли мертвым в его квартире через 10 дней поисков. Точная дата смерти кинозвезды пока не установлена. В соцсети он выходил последний раз 22 февраля.