«Прийти может каждый»: прощание с пресс-секретарем SHAMAN сделают открытым

Прощание с пресс-секретарем певца SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским сделают открытым. Об этом сообщил концертный директор артиста.

Прощание и похороны пройдут 13 ноября на Троекуровском кладбище. Прощание начнется в 14:00.

«Оно будет открытым. Поэтому прийти может каждый желающий», - рассказал Kp.ru концертный директор певца.

Ему известно, что похоронами занимается жена умершего.

По данным ТАСС, прощание пройдет без СМИ. Коробкова-Землянского похоронят на 31-м участке – рядом могила военкора Владлена Татарского.

Ранее сообщалось, что причиной смерти пресс-секретаря в 40 лет могло стать отравление неизвестным веществом. Появилась информация, что он страдал сердечной патологией, которая, в свою очередь, привела к острой сердечной недостаточности.