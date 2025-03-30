Приезд Эрнста, венок от Путина: в Москве прощаются с подорвавшейся на мине ВСУ военкором Прокофьевой

В Москве в траурном зале Троекуровском кладбища простились с погибшей в Белгородской области военкором Анной Прокофьевой. На церемонии присутствовал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Близкие, друзья и коллеги собрались 30 марта в траурном зале, чтобы проводить Анну в последний путь. Церемонию посетил и Константин Эрнст — он пришел на траурное мероприятие в черном плаще, пишет NEWS.ru.

Спецкор Первого канала Антон Верницкий пояснил, что Анна пришла в их коллективе с 2023 года. Журналистка уже тогда хорошо знала специфику работы в горячих точках.

«Страшно и очень неожиданно. Мы же были в шоке, весь канал, вся редакция наша, дирекция информационных программ в то время была в шоке от случившегося», — пояснил он.

Помимо этого, на похоронах корреспондента заметили венок от президента России Владимира Путина.

Напомним, Анна умерла во время выполнения редакционного задания 26 марта, подорвавшись на вражеской мине. Оператор Дмитрий Волков, который находился с ней в машине, выжил, но получил тяжелое ранение.

Ранее мы писали, что журналистка мечтала после окончания СВО создать семью и стать многодетной мамой. Пока же девушка считала своим долгом помочь российским бойцам.