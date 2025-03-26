«Много детей и муж-офицер»: о чем мечтала погибшая военкор Первого канала Прокофьева

В Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Друг журналистки, участник СВО Владимир Балабанов рассказал, что она мечтала выйти замуж и родить много детей.

С Владимиром Анна познакомилась в 2022 году во время сбора гуманитарной помощи для российских военных. По словам мужчины, журналистка была всегда очень позитивной, смеялась, несмотря на внешние обстоятельства. Он отметил, что Прокофьева притягивала к себе как магнит, и с ней было очень легко общаться.

Анна решила стать военным корреспондентом, когда на линии боевого соприкосновения ужесточили меры по нахождению там гражданских лиц. Журналистка устроилась на Первый канал и прошла аккредитацию. Ее целью было находиться поближе к бойцам. Прокофьева любила делиться тем, что там происходит, в своих соцсетях. Балабанов отметил, что она «горела» своей работой.

Владимир стал реже общаться с Анной, когда она занялась съемками для Первого канала. Последний раз корреспондент выходила на связь пять дней назад и радовалась продвижению российских бойцов на курском направлении.

«Она хотела большую любящую семью, чтобы было много детей и муж, офицер-славянин. Ей хотелось построить отношения именно с русским человеком. Но всё это она отложила на потом», — рассказал Балабанов в разговоре с VOICE.

Первоочередной задачей для Анны была помощь бойцам СВО. Она хотела создать семью только после окончания конфликта. При этом у журналистки был молодой человек, который уже выехал к месту, где погибла Прокофьева.

Напомним, Анна собиралась отправиться на СВО добровольцем. Ей удалось отучиться на оператора дронов.