Раскрыто, кто унаследует имущество Леонида Гайдая и Нины Гребешковой: подробности

10 мая ушла из жизни вдова легендарного советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. У артистки осталась единственная дочь Оксана, которой и перейдет наследство звездной мамы.

Хоть и СМИ приписывали звезде «Бриллиантовой руки» несметные богатства, на самом деле их у семьи не было. Однако жили близкие режиссера вполне достойно. После смерти Гайдая его жена и дочь унаследовали дачу и квартиру. Оксана является наследницей первой очереди, поэтому ей достанется недвижимость отца и матери, пишет Kp.ru.

В дальнейшем дача и квартира перейдут в собственность внучке Гайдаев Ольге. Она, как и мать, получила экономическое образование и трудится в банковской сфере.

Режиссер был равнодушен к материальным ценностям, несмотря на высокие заработки. Гайдай не любил экономить, а все деньги тратил на семью и работу. Как только смог, купил автомобиль, а в 1959 году получил двухкомнатную квартиру в районе метро «Аэропорт» в Москве, куда переехал с женой и дочкой. Гребешкова после смерти мужа осталась жить там одна. Сейчас цена недвижимости площадью 50 кв. метров составляет приблизительно 20 млн рублей.

Дача режиссера находится в СНТ Мосфильм 2 неподалеку от Звенигорода. На ней особенно любила проводить лето жена Гайдая. Дважды там побывала программа «Идеальный ремонт» и сделала из скромного дома настоящую французскую виллу. Средняя стоимость дачи составляет 5 млн рублей.

Напомним, артистку похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания пройдет в закрытом формате, по просьбе ее близких.