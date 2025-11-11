Опубликовано 11 ноября 2025, 18:461 мин.
Причиной смерти вокалиста Bjelleklang Роберта Скролсвика в 65 лет стал склероз
В Норвегии скончался вокалист группы Bjelleklang Роберт Скролсвик. Ему было 65 лет.
Причиной смерти стал прогрессирующий боковой амиотрофический склероз (БАС). Известно, что Скролсвик ушел из жизни в понедельник, 10 ноября.
В 1986 году Роберт вошел в состав группы Bjelleklang, где исполнял кавер-версии хитов с юмористическими текстами. В качестве аккомпанирующих инструментов артисты использовали кухонную утварь.
Первая пластинка коллектива вышла в 1991 году и сделала музыкантов знаменитыми.
Скролсвик также в течение нескольких лет был руководителем проекта городского фестиваля в Лиллестрёме, сообщает портал NRK.
