Умер в возрасте 88 лет двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин

Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин. Ему было 88 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где и когда состоится церемония прощания. Известно, что Юрий Федорович ушел из жизни 11 ноября.

«Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах», — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале пресс-службы региона.

Юрин Сисикин завоевал золото в командных соревнованиях рапиристов в 1960 и 1964 годах.

В 2024 году спортсмена ввели в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).

