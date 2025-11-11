Опубликовано 11 ноября 2025, 17:121 мин.
Умер в возрасте 88 лет двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин
© Freepik
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин. Ему было 88 лет.
Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где и когда состоится церемония прощания. Известно, что Юрий Федорович ушел из жизни 11 ноября.
«Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах», — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале пресс-службы региона.
Юрин Сисикин завоевал золото в командных соревнованиях рапиристов в 1960 и 1964 годах.
В 2024 году спортсмена ввели в Зал славы Международной федерации фехтования (FIE).
