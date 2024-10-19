Причиной смерти создателя гигантских монстров Кейдзо Мурасе стал цирроз печени

В Японии умер создатель фильмов о гигантских монстрах (кайдзю) и проектов про костюмированных героев (токусацу) Кейдзо Мурасе. Ему было 89 лет.

Причиной смерти кинематографиста стала продолжительная болезнь. По данным The Sankei Shimbun, Мурасе страдал от цирроза - тяжелого заболевания, в результате которого ткани печени замещаются соединительной тканью и орган перестает выполнять свою функцию.

Знаменитый японский костюмер и каскадер ушел из жизни 17 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Мурасе неоднократно работал над фильмами про Годзиллу, Мотру, Гидору, Гамеру. Кроме того, его приглашали в качестве костюмера в сериалы про Ультрамена и Камен Райдера.

Ранее умер бывший бас-гитарист и вокалист украинской группы «Вопли Видоплясова» Алексей Мельченко. Ему было 48 лет. Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрывается.