Причиной смерти режиссера сериала «След» Ромащенко стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшийся 26 января актер и режиссер Игорь Ромащенко мог умереть из-за проблем с сердцем, рассказал его коллега Павел Чернявский.

«Думаю, что сердце», — сообщил он.

При этом Чернявский заявил, что в последнее время режиссер активно работал.

«Знаю, что он летом запрыгнул в процесс съемок сериала „Пин-Код“», — рассказал он.

Напомним, Игорю Ромащенко было 59 лет. Он является режиссером-постановщиком сериалов «След», «Свидетели» и «Следствие вели».

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