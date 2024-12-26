Опубликовано 26 декабря 2024, 10:581 мин.
В США в результате сердечного приступа умер в 77 лет музыкант и поэт Алан Сеноук
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В США умер известный музыкант и поэт Алан Сеноук. Ему было 77 лет.
Как сообщает издание Lion's Roar, причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Уточняется, что он ушел из жизни 22 декабря в Калифорнии.
Информация о том, где был похоронен музыкант, не раскрывается.
В 1968 году Сеноук дебютировал в качестве писателя, а в 1987 году начал музыкальную карьеру. Он был участником групп Bluegrass Intentions и Midnite Ramblers.
Кроме того, в середине 80-х он также принял участие в записи альбома Blue Highway группы High Country.
Ранее в США трагически погиб актер Хадсон Мик, сыгравший в фильме «Малыш на драйве». Ему было всего 16 лет. Подросток выпал из движущегося автомобиля и скончался в больнице от полученных травм.