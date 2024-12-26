В США в результате сердечного приступа умер в 77 лет музыкант и поэт Алан Сеноук

В США умер известный музыкант и поэт Алан Сеноук. Ему было 77 лет.

Как сообщает издание Lion's Roar, причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Уточняется, что он ушел из жизни 22 декабря в Калифорнии.

Информация о том, где был похоронен музыкант, не раскрывается.

В 1968 году Сеноук дебютировал в качестве писателя, а в 1987 году начал музыкальную карьеру. Он был участником групп Bluegrass Intentions и Midnite Ramblers.

Кроме того, в середине 80-х он также принял участие в записи альбома Blue Highway группы High Country.

Ранее в США трагически погиб актер Хадсон Мик, сыгравший в фильме «Малыш на драйве». Ему было всего 16 лет. Подросток выпал из движущегося автомобиля и скончался в больнице от полученных травм.