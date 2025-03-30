Причиной смерти может быть тромб: режиссер Александр Борисов скончался в зоне СВО

Режиссер Александр Борисов, который служил в зоне СВО, скоропостижно скончался. О его смерти сообщил писатель Захар Прилепин в своем Дзен-канале.

Официальная причина смерти участника СВО пока не установлена. По предварительной информации, у него оторвался тромб. Сейчас тело Борисова находится в ростовском морге.

Прилепин написал, что у Александра была образцовая судьба творца и патриота своей страны. В жизни культурного деятеля был случай, когда ему пришлось уйти из театра из-за саботажа труппой темы СВО. Борисов хотел поставить спектакль под названием «Смерти нет», но столкнулся с непониманием.

Несмотря на трудности, режиссер все же добился того, чтобы постановку сыграли на сцене. Спектакль показали в тульском ТЮЗе и Театре Российской армии.

Ранее сообщалось о смерти серебряного призера Паралимпийских игр в Токио Александра Работницкого. Он отправился в зону СВО добровольцем.