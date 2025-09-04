Причиной смерти Джорджо Армани могла стать легочная инфекция после коронавируса

Причиной смерти итальянского модельера Джорджо Армани могли стать последствия перенесенного коронавируса.

Как пишет Telegram-канал Mash, несколько недель назад легендарный 91-летний кутюрье обратился к медикам. Проведенное обследование выявило у него легочную инфекцию. Армани восстанавливался дома после госпитализации и скончался в кругу близких.

Известно, что похороны Армани пройдут в закрытом режиме. Прощание с модельером состоится 6 и 7 сентября в здании театра, названного его именем.

Армани работал до последних дней и полностью посвящал себя компании. Он придумывал новые проекты и разрабатывал коллекции. В 2024 году Армани отметил 50 лет в индустрии.

Дебют Армани качестве дизайнера состоялся в 1974 году во время показа мод в Палаццо Питти во Флоренции.

Ранее умер бывший муж легендарной Брижит Бардо, актер, продюсер и художник Жак Шаррье. Ему было 88 лет.