Причиной смерти бывшего формального лидера КНДР Ким Ен Нама стал рак

Умер занимавший в течение двух десятилетий пост «формального» главы КНДР Ким Ен Нам. Ему было 97 лет.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Известно, что политик продолжительное время боролся с раком. Он ушел из жизни в субботу, 3 ноября.

Траурную церемонию лично посетил глава Северной Кореи Ким Чен Ын, он возложил венок. Похороны состоятся в среду, 5 ноября.

В 1946 году Ким Ен Нам отправился учиться в Россию. Был студентом исторического факультета Томского университета, а после — Ростовского государственного университета. В 1959 году он вернулся в КНДР и начал политическую карьеру.

В 1983 году был назначен на пост премьера Административного совета КНДР и министра иностранных дел.

С 1998 года по апрель 2019 года Ким Ен Нам занимал пост председателя Верховного народного собрания — номинального главы КНДР.

В 2018 году присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве, а 9 мая 2015 года посетил Парад Победы в российской столице, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

