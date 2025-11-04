На 85-м году жизни умер после пневмонии бывший вице-президент США Дик Чейни

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни. Ему было 84 года.

Причиной смерти стали осложнения после пневмонии и хронические сердечно-сосудистые заболевания. Известно, что политик ранее перенес несколько инфарктов.

Чейни провел последние минуты жизни рядом с женой Линн, дочерями Лиз и Мэри, а также другими членами семьи.

«На протяжении десятилетий Дик Чейни служил стране, в том числе будучи начальником штаба Белого дома, конгрессменом от Вайоминга, министром обороны и вице-президентом Соединенных Штатов», — говорится в некрологе, опубликованном на портале Deadline.

В 2000 году он баллотировался вместе с Джорджем Бушем-младшим, с небольшим перевесом одержав победу над Элом Гором и Джо Либерманом. Дик Чейни занимал пост вице-президента США в 2001–2009 годах.

После теракта 11 сентября он был одним из главных сторонников вторжения в Ирак.

В администрации Джорджа Буша-старшего в 1989–1993 годы Чейни был министром обороны США.

Политика называли самым влиятельным вице-президентом в истории США.

