Mash: глава Хабаровского филиала «Микрохирургии глаза» умер, захлебнувшись рвотными массами

Умер директор Хабаровского филиала «Микрохирургии глаза» Минздрава России Олег Коленко. Ему было 63 года.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина захлебнулся рвотными массами.

Медик находился в Москве и проживал в отеле «Плаза Гарден». Тело Коленко обнаружил в номере швейцар, когда принес его багаж в комнату.

Известно также, что последний раз мужчину видели живым за несколько часов до трагедии. Точную причину смерти Коленко установит экспертиза.

Олег Коленко является автором более 200 научных работ и шести патентов на изобретения. В 2018 году получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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