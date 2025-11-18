Причиной смерти актрисы Дайан Лэдд стало хроническое заболевание легких

Причиной смерти голливудской актрисы Дайан Лэдд, скончавшейся две недели назад, стала хроническая гипоксическая дыхательная недостаточность. Об этом из официальных документов стало известно изданию People.

В свидетельстве о смерти трижды номинированной на «Оскар» актрисы указано, что у нее было интерстициальное заболевание легких, которое развивалось в течение нескольких лет.

По данным Кливлендской клиники, гипоксическая дыхательная недостаточность возникает при недостатке кислорода в крови, что часто бывает вызвано заболеванием легких. Еще одним серьезным сопутствующим заболеванием была названа дисфункция пищевода.

Напомним, что Дайна Лэдд ушла из жизни 3 ноября у себя дома в городе Охай, штат Калифорния, в окружении семьи. Также сообщается, что 10 ноября актриса была кремирована.

Известность ей принесла роль в фильме режиссера Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», за которую Лэдд получила «Оскар».

