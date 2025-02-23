Причиной смерти 62-летнего актера Олега Юдина стал постковидный синдром

Причиной смерти актера Олега Юдина, известного по ролям в популярных сериалах, таких как «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако», стал постковидный синдром. Об этом сообщил его друг Дмитрий Толкачев.

«В качестве причины смерти, насколько я знаю, указан постковидный синдром, связанный с вегетососудистой дистонией», - объяснил Толкачев в беседе с aif.ru.

Он также отметил, что Юдин заразился коронавирусом в 2021 году после чего его здоровье пошатнулось. Кроме того, актер перенес микроинсульт, и у него плохо работала левая рука.

Напомним, о смерти Олега Юдина стало известно 22 февраля. Ему было 62 года. За свою карьеру актер снялся более чем в 102 кино- и телепроектах, оставив заметный след в отечественной кинематографии.

Ранее Дмитрий Толкачев рассказал, что Юдин был закрытым человеком и редко выходил на связь. Последний их телефонный разговор состоялся 29 января, после чего актер исчез. Его тело удалось найти в морге только 5 февраля.