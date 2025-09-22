Причина — возрастные проблемы со здоровьем: 75-летний актер и режиссер Акелла умер у себя дома

Актер и режиссер Акелла Венката Сурьянараяна ушел из жизни. 13-кратный лауреат Nandi Awards умер у себя дома. Информация о кончине деятеля культуры появилась на портале IMDb.

Подробности смерти индийского актера и режиссера приводит Cinema Express. По информации журналистов, Акелла скончался из-за проблем со здоровьем, которые возникли у него с возрастом. Драматургу было 75 лет.

Сурьянараяна появился на свет в 1950 году. Уже в десять лет юный актер дебютировал на сцене театра. За всю свою карьеру Акелла написал диалоги и сочинил сюжеты более чем к 70 кинофильмам, сценарии к 800 эпизодам телесериалов, 20 романов и около 200 рассказов.

Ранее сообщалось о смерти индийского актера театра и кино Бала Карве. Он скончался в своем доме в Мумбаи. Звезде местного кино было 95 лет.