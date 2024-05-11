Причина — тяжелая болезнь: умерла актриса театра и кино Мария Длужевская

Ушла из жизни актриса, кинорежиссер, сценаристка, автор песен и писательница Мария Длужевская. Она умерла накануне, 10 мая, сообщает «Российская газета» со ссылкой на СМИ.

Длужевская родилась в 1951 году. В 1972 году она окончила Государственное театральное училище в Варшаве, после чего занялась актерской деятельностью. Она начала свой творческий путь на сцене Балтийского драматического театра.

Через некоторое время Мария перебралась в столицу, где продолжила играть. Затем, с первой половины 1990-х, Длужевская начала сниматься и в кинематографе.

Перед уходом из жизни самочувствие актрисы резко ухудшилось. По данным СМИ, артистка страдала от тяжелой болезни. Но о каком именно заболевании идет речь, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в возрасте 83 лет умер советский актер Эвалд Аавик. Он известен по роли в «Кремлевских курантах».