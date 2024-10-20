Причина смерти которой пока не установлена: в турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу

В турецкой провинции Орду состоялись похороны гражданки РФ Маргариты Караджи. Ее тело обнаружили во вторник. Что стало причиной смерти женщины, пока не известно.

О похоронах россиянки сообщила местная газета Orducu. По данным турецкого СМИ, в церемонии прощания участвовали не только родственники из Орду и РФ, но и местные жители. Также в последний путь Маргариту проводил глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар.

Об исчезновении Караджи стало известно от ее дочери. Она обратилась в посольство с просьбой оказать содействие в поисках. Женщина по какой-то причине ушла из дома, где проживала с мужем, а через пару дней ее нашли мертвой.

Ранее в Турции пенсионер ожил на собственных похоронах. Его экстренно отправили в больницу, но там он скончался через некоторое время.